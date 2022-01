Le président-directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a reçu l'ambassadeur de la République fédérale de Tanzanie en Algérie, Jacob Gideon Kingu, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer les relations entre le groupe et son homologue tanzanien, ainsi que les accords d'entente devant être signés entre les deux parties, a indiqué un communiqué de Sonelgaz.

Lors de la rencontre, tenue mercredi au siège de la Direction générale de Sonelgaz, M. Adjal s'est dit "disposé à travailler avec la partie tanzanienne, dans le cadre d'une commission de travail conjointe chargée d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de projets concrets dans les meilleurs délais", a précisé la même source.

Selon le responsable, cette rencontre fait suite aux décisions prises lors de la réunion, tenue en octobre 2021 à Alger, entre le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre tanzanien de l'Energie, January Yusuf Makamba, dans le cadre de la consolidation des relations entre les deux pays et du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, notamment en matière d'électricité et de gaz.

De son côté, l'ambassadeur tanzanien a manifesté le grand intérêt porté par son pays au groupe Sonelgaz, notamment pour la promotion des investissements en Tanzanie à travers le renforcement du partenariat gagnant-gagnant dans le domaine du gaz et de l'électricité, a ajouté le communiqué.

Le PDG de Sonelgaz a, par ailleurs, reçu, le même jour, les dirigeants de la société turque "Ozmert Algeria", spécialisée dans la métallurgie. La rencontre a notamment porté sur les aspects liés au raccordement des projets de la société aux réseaux d'électricité et de gaz, a fait savoir le groupe dans son communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations des hautes autorités du pays en vue d'encourager les investissements étrangers en Algérie à travers plusieurs mesures et facilités visant à renforcer les capacités nationales au titre de la relance économique.

Pour le PDG de Sonelgaz, cette rencontre traduit la qualité des relations entre l'Algérie et la Turquie, selon le communiqué.

A cette occasion, les dirigeants de la société "Ozmert Algeria", basée à Bir El-Djir (wilaya d'Oran), ont affirmé que la coopération avec le groupe Sonelgaz selon le principe gagnant-gagnant sera hautement bénéfique pour l'Algérie, d'autant que la société est l'un des plus gros consommateurs d'énergie haute tension parmi ses clients, a indiqué la même source.