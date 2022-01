Le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d'Armée Saïd Chenegriha a apporté son soutien à la sélection nationale de football, éliminée jeudi dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021 qui se tient au Cameroun, exprimant ses encouragements aux "Verts" pour le prochain match barrage qualificatif au mondial 2022 au Qatar.

"Votre élimination de la Coupe d'Afrique des nations 2021 ne nous fera point oublier vos sacres et les titres que avez raflés. Nous vous assurons de notre soutien, de plus en plus fort, et vous apportons nos encouragements...Vous êtes des héros à nos yeux, vous qui avez comblé le peuple algérien de joie et de fierté. Bonne chance pour le match barrage qualificatif au Mondial 2022 prévu au Qatar", a écrit le ministère de la Défense nationale sur sa page facebook officielle.

Tenants du titre, les Verts ont trébuché, jeudi, face à la Côte d’Ivoire (3-1) à Douala, quittant ainsi la compétition dès le premier tour.