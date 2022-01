Le ministère de l'Education nationale a souligné mercredi soir que le travail se poursuivra pour les enseignants, les personnels administratifs et les travailleurs pendant la suspension des cours dans les trois paliers de l'Education nationale (primaire, moyen et secondaire), décidée au terme d'une réunion extraordinaire présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence des membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution du Coronavirus.

"En application des décisions de la réunion du Comité scientifique de suivi de l'évolution du Coronavirus, présidée mercredi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et après avoir été informé de la situation épidémique et pris connaissance des dernières statistiques au niveau des établissements scolaires, le ministère de l'Education nationale informe la communauté éducative qu'il a été décidé la suspension des cours pour une durée de dix (10) jours dans les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) du jeudi 20 janvier au matin au samedi 29 janvier au soir avec la poursuite du travail pendant la période de suspension pour les enseignants, les personnels administratifs et les travailleurs afin de parachever les différentes activités programmées, avec le strict respect du protocole sanitaire dans ses différentes étapes", précise le ministère dans un communiqué.