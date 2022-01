La sélection algérienne de football, tenante du titre, a été éliminée au premier tour de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2021), après sa défaite face à son homologue ivoirienne sur le score de 1 à 3 (mi-temps : 0-2), en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe E, disputé jeudi au stade Japoma de Douala (Cameroun).

Les buts ivoiriens ont été inscrits par Franck Kessié (23e), Ibrahim Sangaré (40e) et Nicolas Pépé (55e) , alors que Sofiane Bendebka a réduit le score pour l'Algérie à la 74e minute. Lors de cette rencontre, le capitaine Ryad Mahrez a raté un penalty à la 60e minute.

Dans la deuxième rencontre du groupe E, la Guinée Equatoriale s'est imposée devant la Sierra Leone (1-0) sur un but de Pablo Ganet (38e).

A l'issue de cette 3e et dernière journée, la Côte d'Ivoire (7 points) et la Guinée Equatoriale (6 points) sont qualifiées aux huitièmes de finales, alors que la Sierra Leone (2 points) et l'Algérie (1 point) sont éliminés de la compétition.