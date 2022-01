Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a reçu, mardi à Alger, le représentant personnel du Premier ministre britannique chargé du partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Risby, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales dans le domaine commercial, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence de l’ambassadrice du Royaume-Uni en Algérie, Sharon Anne Wardle, les deux parties ont mis en avant « la profondeur des relations économiques et commerciales liant les deux pays depuis des années «, selon le communiqué.

Le ministre a affirmé que « l’opportunité existe pour les opérateurs économiques afin de rechercher et élargir les domaines de partenariat conformément à la règle gagnant-gagnant «, évoquant les grandes lignes de la nouvelle politique du gouvernement qui encourage l’investissement producteur en partenariat avec les étrangers, notamment à travers l’octroi de plusieurs avantages et assurer un climat d’affaires adéquat.

M. Rezig a également abordé « la possibilité de conclure une convention de partenariat entre l’Algérie et le Royaume-Uni pour faire connaître les produits locaux «, soulignant l’importance d’activer le conseil d’affaires algéro-britannique à même d’accroitre le volume des échanges commerciaux, note la même source.

Lord Risby a, pour sa part, déclaré que « l’Algérie est un partenaire stratégique pour le Royaume-Uni «, exprimant « la disposition totale de son pays d’échanger les expertises notamment dans le domaine d’exportation et les mécanismes de la diversification économique «.