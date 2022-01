Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a reçu, mardi à Alger, l'envoyé spécial du Premier ministre britannique, chargé de la promotion du partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Risby, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcement et de développement de la coopération bilatérale dans les domaines des énergies renouvelables et de la transition énergétique, a indiqué un communiqué du ministère.

L'audience s'est déroulée au siège du ministère en présence de l'ambassadrice du Royaume-Uni à Alger, Sharon Wardle, a conclu le communiqué.