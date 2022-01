La Pologne a déclenché le premier niveau d'alerte - le plus faible - contre la menace terroriste dans le cyberespace, suite à des cyberattaques contre l'Ukraine, a annoncé mardi le ministère polonais de la Numérisation dans un communiqué. «L'introduction du niveau ALFA-CRP est préventive - et est liée aux cyberattaques qui ont eu lieu en Ukraine ces derniers jours», a expliqué le ministère. Il s'agit du plus bas niveau d'alerte sur une échelle de quatre. Les mesures seront en vigueur jusqu'au 23 janvier. L'introduction de ce niveau d'alerte signifie que «l'administration publique est obligée de procéder à une surveillance accrue de la sécurité des systèmes téléinformatiques» afin d'éviter «une éventuelle violation de la sécurité des communications électroniques», a encore précisé le ministère.