Une vaste campagne de vaccination des fonctionnaires des instances publiques contre la Covid-19 sera lancée prochainement dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris mardi du wali, Abbes Badaoui.

Abbes Badaoui a annoncé, dans une allocution lors d’une rencontre consacrée à l’évaluation de la situation épidémiologique dans la wilaya, le lancement, avant la fin de la semaine en cours, d’une vaste campagne de vaccination de l’ensemble des fonctionnaires des instances publiques de la wilaya contre la Covid-19, dans le cadre des mesures d’urgence prises par les autorités de wilaya afin de se prémunir contre cette pandémie.

Pour cette opération, ont été mobilisées des équipes médicales et paramédicales des structures de l’administration publique, selon le même responsable.

Le wali a fait savoir que des espaces seront réservés prochainement pour la vaccination contre le coronavirus au niveau des structures culturelles, de formation et de tourisme, dans le cadre des efforts visant à la généralisation de cette opération dans la wilaya, afin d’atteindre l’immunité collective.

Il a souligné aussi que les autorités de wilaya ont décidé d’imposer le pass sanitaire au niveau d'établissements qui accueille le public, à l’instar des structures de jeunes, sportives, culturelles, de même que les établissements hôteliers et les salles des fêtes, indiquant que des sanctions sévères seront prises à l’encontre des gérants de locaux commerciaux qui ne respectent pas les mesures de prévention contre la covid-19, allant jusqu’à leur fermeture.

De même, il sera procédé, avant la fin de la semaine en cours, à la multiplication des campagnes de prévention et de sensibilisation contre la pandémie avec la participation de la Radio régionale de Tissemsilt et d'associations, selon le même responsable, qui a affirmé que "la situation épidémiologique dans la wilaya est maitrisée actuellement". D’autre part, le chef de l’exécutif de wilaya a signalé qu’une enveloppe a été dégagée du budget de la wilaya afin de financer des ateliers pour la confection de masques de protection (bavettes). Une opération supervisée par les directions du tourisme, de l’artisanat et de l'enseignement et de la formation professionnels, dans le sillage des efforts déployés pour la prévention contre la Covid-19.