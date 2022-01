La sensibilisation contre la quatrième de la Covid-19 a été au programme mardi d'une émission organisée par la Radio locale de Chlef afin d'informer les citoyens sur les mesures préventives pour faire face à la propagation du virus et réduire le nombre des cas d’infection.

"Cette initiative, qui intervient en pleine 4ème vague de la pandémie et de la hausse des cas d'infections, s’inscrit dans le cadre des missions de la Radio portant sur la sensibilisation et l'information des citoyens en pareilles situations dans le but de préserver la santé publique", a indiqué à l’APS le directeur de la Radio de Chlef, Mâamar Morsli.

L'équipe rédactionnelle de la radio a élaboré un "riche programme réparti sur deux volets, l'un portant sur la sensibilisation et l'importance de se faire vacciner et l'autre sur l'information liée aux symptômes et aux moyens de se protéger contre les différentes souches de ce dangereux virus, a souligné le même responsable.

M. Morsli a fait état de "l' adaptation de toutes les émissions et programmes de la radio à la sensibilisation contre la Covid-19 et l’accueil de représentants de diff érents secteurs directement concernés par l’action de sensibilisation de par leur proximité avec les citoyens, dont celui de la santé et de la population, des affaires religieuses et des wakfs et du commerce, outre des parents d'élèves".

Les émissions du jour, telles que "Ousrati" (Ma famille), "Fadhae el Mostahlik" (Espace du consommateur) et "Maâa El Moustamiîne" (Avec les auditeurs) ont bénéficié d'une "très bonne interaction" de la part des auditeurs, notamment concernant les symptômes de l'infection par la Covid-19 et les moyens de la différencier des autres maladies, telles que le rhume et la grippe, outre les mesures préventives et la vaccination.

Selon le directeur de la radio de Chlef, la campagne de sensibilisation sur les risques de la 4ème vague du Coronavirus et l’impératif de la vaccination, se poursuivra à travers des spots et des émissions prévues dans la grille des programmes de la Radio.

M. Morsli a émis la possibilité d'organiser d'autres journées de sensibilisation pour cibler une grande partie des auditeurs de la Radio locale au niveau de la wilaya, voire même sur le plan régional.