Neuf (9) personnes sont décédées et 138 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus durant ces dernières 24 heures travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Relizane avec 04 décès, suite à un dérapage d’un camion dans une descente, suivie d’une collision avec 02 véhicules, survenus sur le chemin wilaya N 29, commune de Hamri, daïra de Djidioua, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont enregistré le décès de 4 personnes par le monoxyde de carbone CO émanant d’appareils de chauffage et chauffe-eau à l’intérieur de leurs domiciles dans les wilayas de Boumerdes (03) et d’Aïn Témouchent (01).

Ils sont intervenus également pour prodiguer des soins de première urgence à 18 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO à travers les wilayas de Sétif, Alger, Naâma et Bouira. En outre, les unités de la PC ont également relevé le décès de 04 personnes et une autre blessée, dans la wilaya d’Oran, suite à une chute d’un ascenseur mécanique dans un immeuble en construction composé de R+11, sis la cité Mirramar commune d’Oran.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 39 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, portant sur la pandémie du Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du port de la bavette, le respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les unités de la Protection civile ont effectué également 12 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, a souligné le communiqué, relevant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.