Les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi récemment 2.131 quintaux (213,1 tonnes) de blé tendre et dur ainsi que du son destinés à la contrebande, dans plusieurs opérations, a rapporté mercredi la cellule de communication de ce corps constitué.

Les opérations ont été concrétisées suite à des contrôles effectués par les éléments de la Gendarmerie nationale ciblant les locaux commerciaux et des hangars de stockage de ces produits subventionnés, a précisé la même source, détaillant que les concernés ne possèdent aucune autorisation justifiant le stockage de ces produits. La quantité de blé saisie a été acheminée vers l'Office national des aliments de bétail (ONAB) de M'sila, ont expliqué les mêmes services, rappelant que la contrebande touchant lesdits produits vise à vendre le quintal de blé tendre et dur et le son à 4.000 DA comme aliment de bétail, alors qu'habituellement le quintal de ces produits est cédé à 2.000 DA pour les transformer en farine ou en semoule.

A signaler que la forte demande des fourrages secs par les éleveurs de bétail dans la wilaya de M’sila est à l’origine de la contrebande, a conclu la même source.