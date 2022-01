Plus de 170.000 enfants recrutés par des groupes et des forces armées ont été libérés au cours dernières 25 années à travers le monde, a révélé l'organisation des Nations Unies.

Lors d'un événement de haut niveau marquant les 25 ans du mandat sur les enfants et les conflits armés, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de la libération de plus de 170.000 enfants recrutés par des groupes et des forces armées ainsi que des centaines d'engagements et de plans d'action visant à sauver des vies qui ont été signés et mis en œuvre, au cours des 25 dernières années.

«Il y a vingt-cinq ans, la communauté mondiale a lancé un appel à l'action audacieux pour mettre fin au fléau des enfants tués, mutilés, recrutés et utilisés dans les conflits, pour mettre fin aux enlèvements et aux violences sexuelles, pour mettre fin aux attaques contre les écoles et les hôpitaux, et pour mettre fin aux refus de l'aide humanitaire vitale», a rappelé Guterres, énumérant les six graves violations que vise à éradiquer et prévenir le mandat adopté par l'Assemblée générale d es Nations Unies et le Conseil de sécurité en 1996.

Le Secrétaire général a souligné que depuis lors, le Bureau pour les enfants et les conflits armés - dirigé par son Représentant spécial – n'a cessé de travailler sans relâche pour protéger les enfants pris au piège des conflits, démontrant qu'« étape par étape il est possible de mettre un terme aux violations graves commises à l'encontre des enfants «.

«Mais il faut faire beaucoup plus. Des enfants sont toujours en danger. La paix se fait rare. Les cycles de violence et de désespoir ne s'arrêteront pas automatiquement», a fait valoir M. Guterres.

Le chef de l'ONU a appelé la communauté internationale à continuer à soutenir le travail vital de surveillance et d'information du Bureau.

«Nous devons renforcer notre soutien aux enfants libérés afin qu'ils puissent se réintégrer dans leurs communautés», a continué M. Guterres.

Il a également appelé «à accorder la priorité aux besoins et aux droits des enfants dans les négociations de paix» et «honorer leur bravoure et leur résilience en leur donnant une voix pleine et active dans l'avenir de leur pays». Le chef de l’ONU a appelé la communauté à tenir les promesses auxquelles elle s’est engagée il y a 25 ans.