Un économiste malien a été écroué mardi après avoir été inculpé d'incitation «à la discrimination ethnique ou religieuse» et d'«usage de faux» concernant ses titres universitaires, a annoncé le Parquet à Bamako. Etienne Fakaba Sissoko est poursuivi «pour deux affaires distinctes», selon le Parquet.

Il lui est d'abord reproché d'avoir tenu «des propos tendant à la stigmatisation ou la discrimination régionaliste, ethnique ou religieuse de nature à dresser les citoyens les uns contre les autres et à troubler l'ordre public par usage des technologies de l'information et de la communication», a expliqué le Parquet sans préciser les propos visés.

Professeur d'économie et chercheur au Centre d'analyses politiques, économiques et sociales du Mali, un organisme privé de Bamako, Etienne Fakaba Sissoko est également poursuivi pour «présomption de faux et usage de faux diplômes universitaires», selon le Parquet.

L'économiste avait été arrêté dimanche à Bamako et entendu dans un commissariat de police à propos de «propos subversifs et démoralisants», avait alors indiqué un de ses avocats, ajoutant ne pas savoir quels étaient les propos visés.