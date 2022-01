Les travaux de réalisation du centre de formation académique de la JS.Saoura seront lancés avant la fin du mois de janvier en cours, après un report de quatre mois, a-t-on appris mercredi de la direction du club sociétaire de la ligue Une.

‘’La direction du club va lancer les travaux de réalisation de cet important projet de formation spécialisée en football avant la fin de ce mois de janvier, après un report de quatre mois pour plusieurs considérations administratives et techniques’’, a affirmé à l’APS Abdelwahab Houceini, chargé de communication de ce club phare de la Saoura.

Ce projet, dédié à la prise en charge de la formation académique des jeunes talents en football, sera implanté sur une superficie de six (6) hectares au sud de la commune de Bechar, a-t-il précisé. La récente visite du chef de l’exécutif de wilaya au site de réalisation de ce futur centre de formation académique, en compagnie des dirigeants du club, a permis la levée de plusieurs contraintes administratives et techniques à l’origine des retards enregistrés en matière de lancement de ses travaux, a-t-il fait savoir. D es instructions fermes ont été données par le premier responsable de la wilaya à l’Assemblée populaire communale et au chef de la daïra de Bechar pour accélérer les processus légaux et logistiques pour l’entame du chantier de réalisation de ce projet sportif, qui aura des répercussions positives sur la prise en charge et la formation des jeunes talents de différentes régions du pays, a ajouté M.Hoceini.

Cinq (5) terrains d’entrainement, une piste d’athlétisme de 400 mètres, une piscine semi-olympique, des gradins d’une capacité d’accueils de 1.000 places, en plus d’une salle omnisports seront réalisés dans le cadre de ce projet, selon le responsable de la communication de la JS. Saoura. Cinq (5) classes de cours pour les besoins du segment pédagogique de ce centre, et qui sera pris en charge par des spécialistes et encadreurs spécialisés dans la formation footballistique, sont prévus dans ce projet.

Selon le même responsable, ces servitudes dont aura besoin cette structure de formation répondront aux normes nationales et internationales en la matière et ce dans le but de permettre aux futurs adhérents de cette structure de formation spécialisée de bénéficier de bonnes conditions de formation académique et d’entraînement ainsi que d’une infrastructure et d’une logistique à la mesure de l’ambitio n du club de faire de ce centre de formation académique ‘’une véritable école pouvant pourvoir la JS Saoura en joueurs de qualité et de niveau’’.

‘’Livrable en 24 mois, la structure verra aussi la réalisation de plusieurs autres installations, dont des salles de soins et de massage, des bureaux pour le personnel médical et paramédical, ainsi qu’un hôtel de 34 chambres et huit (8) boutiques pour la commercialisation des différents produits dérivés du club et autres équipements sportifs’’, a fait savoir M.Houceini.

‘’C’est pour pallier au manque criard de structures de formation sportives dans le Sud-ouest du pays, que l’idée de concrétisation de ce projet a été portée par les dirigeants du club, à leur tête Mohamed Zerouati’’, a-t-il conclu.