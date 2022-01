Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), vice-président du Comité d'organisation des J.M Oran2021, Abderrahmane Hammad, a procédé, ce mercredi, à l'installation officielle de Salim Dada, au poste du président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture et l'organisation des activités culturelles de ces jeux prévus du 25 juin au 5 juillet prochain.

La cérémonie d’installation s'est déroulée au siège du COA à Alger en présence des membres de ladite commission des différents secteurs ministériels, précise la même source. Le commissaire aux Jeux méditerranéens d'Oran Mohamed-Aziz Derouaz avait récemment insisté sur l'importance de la réussite des cérémonies d'ouverture et de clôture. Pour rappel, la cérémonie de clôture des JM2021 coïncidera avec le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et la fête de la jeunesse.