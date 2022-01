Un projet de réalisation de quatre (4) nouveaux bureaux de poste de remplacement à Tizi-Ouzou sera lancé dans les mois à venir, a indiqué mardi un communiqué de la direction locale de l’Unité Postale (DUP).

Ces nouvelles structures, destinés à rapprocher d'avantage l'entreprise du citoyen, seront implantés à travers les communes d'Aghribs, Assi Youcef, Tala Athmane et Beni Z’menzer, est-il ajouté.

Dans le même sillage, poursuit le communiqué, il a été procédé durant les 2 dernières années à la réhabilitation de 30 bureaux situés dans des zones d’ombre à l'exemple de ceux de Tahanouts à Aït Aïssa Mimoune, Chebel à Yakourene et Beni Kouffi à Boghni.

Le communiqué de la DUP rappelle, également, à l'occasion de la célébration de la journée panafricaine de la poste, que la wilaya dispose de 161 bureaux de poste, un bureau itinérant et un centre de dépôt et de distribution du courrier (CDD), 07 bureaux fermés et 42 Guichets automatiques déployés à travers 35 bureaux de poste.

La DUP a, en outre, distribué 59 terminaux de payement électronique (TPE) pour les commerçants et 310 573 cartes Edhahabia sur les 36 7 689 reçues, est-il souligné de même source.