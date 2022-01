Le blanc de l'oeil qui a viré au rouge est le premier motif de consultation en ophtalmologie. Différentes causes sont possibles, de la plus bénigne à la plus alarmante. On fait le point avec le Pr Laurent Kodjikian, chef de service adjoint à l'hôpital de la Croix-Rousse (Lyon).

Quand le blanc de l'œil vire au rouge, il y a deux grandes explications : une inflammation (dilatation des petits vaisseaux qui irriguent l'œil) ou une hémorragie sous-conjonctivale (une rupture de ces mêmes petits vaisseaux). Si elle est inesthétique, voire impressionnante, la rougeur en elle-même n'est pas vraiment préoccupante. Ce qui compte, c'est l'association avec d'autres symptômes. Avec deux bémols qui doivent rendre attentif : un diabète mal équilibré peut minimiser la douleur tandis que le port de lentilles peut accentuer les risques d'infection.

SI L'OEIL A PRIS UN COUP

Rendez-vous aux Urgences. Si des petits vaisseaux sanguins oculaires éclatent suite à un traumatisme (ballon, coup de coude... ), même si l'impact n'a pas été très violent, les médecins doivent s'assurer de l'absence de blessure intraoculaire (perforation ou décollement de rétine).

À noter : En cas de pénétration d'un objet tranchant, il ne faut en aucun cas tenter de le retirer. Mais couvrir l'œil avec un linge propre et se rendre immédiatement aux urgences.

SI C'EST DOULOUREUX AVEC BAISSE DE LA VISION

Rendez-vous aux Urgences. Des douleurs - pas une simple gêne de type brûlure, picotements... - doublées d'une perte d'acuité visuelle peuvent avoir plusieurs origines. Mais toutes exigent une prise en charge en urgence. Voici les trois causes les plus fréquentes.

Un glaucome aigu avec fermeture de l'angle. Dû à une hausse brutale de la pression intraoculaire, il nécessite un traitement de toute urgence car il menace le nerf optique. Les femmes hypermétropes, notamment asiatiques, y sont prédisposées de par un œil plus petit.

Une uvéite. Cette inflammation de l'uvée, qui peut s'expliquer par une maladie rhumatismale ou infectieuse, doit être traitée sans tarder car la vision est menacée. Il faudra une corticothérapie, souvent par collyre, et traiter la cause identifiée.

Une kératite. Cette atteinte de la cornée nécessite la prescription d'un cicatrisant voire, si elle est d'origine infectieuse, de gouttes antibiotiques sans tarder sous peine de séquelles au niveau de l'acuité visuelle. Elle survient plus chez les porteurs de lentilles, liée à une utilisation mal adaptée, et peut aussi advenir lors d'un herpès oculaire ou d'un coup de soleil.

SI LA VISION A LÉGÈREMENT BAISSÉ

Rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Un blanc de l'œil rosé, accompagné d'une légère baisse de vision, est souvent lié à un problème de vue, à des verres correcteurs qui ne sont plus adaptés. Un rendez-vous chez l'ophtalmologiste s'impose pour vérifier tout cela. Mais il n'y a pas d'urgence.

S'IL N'Y A AUCUN AUTRE SYMPTÔME QUE LES YEUX ROUGES

Ça passera tout seul. Un œil injecté de sang peut inquiéter. Mais s'il n'y a pas eu de traumatisme, s'il n'y a pas de douleur ni de baisse de vision, cette hémorragie sous-conjonctivale, qui survient souvent sans raison apparente, se résorbera en 2 à 3 semaines. Seules d'éventuelles récidives nécessitent un avis médical.

À noter : par précaution, mieux vaut faire vérifier sa tension et s'assurer de l'absence de surdosage si l'on prend un traitement anticoagulant.

SI C'EST DOULOUREUX MAIS SANS BAISSE DE VISION

Rendez-vous chez l'ophtalmologiste en urgence. Un œil rouge qui fait mal, surtout la nuit, sans perte d'acuité visuelle, doit faire penser à une sclérite. Cette inflammation sévère de la couche blanche, fibreuse et résistante de l'œil (la sclère) touche davantage les personnes souffrant d'une maladie inflammatoire type polyarthrite ou lupus. Il est indispensable de consulter un ophtalmologiste dans les 48 heures ou de se rendre aux urgences.

SI ÇA GÊNE OU ÇA PIQUE

Allez chez le médecin généraliste ou le pharmacien. Œil rouge, larmoiement, sensation de grain de sable sous la paupière... Si cette inflammation de la conjonctive se double de sécrétions purulentes, il faut voir un médecin.

Sans sécrétions, il s'agit sans doute d'une conjonctivite virale. En l'absence de facteurs de risque (diabète mal équilibré, port de lentilles... ) ou de critères de gravité (photophobie, œdème majeur... ) des lavages oculaires avec un produit antiseptique conseillé par le pharmacien suffiront. S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 48 heures, consulter. Si ce type d'épisode se répète, penser à une origine allergique.

A noter : la sécheresse oculaire peut expliquer un œil rouge inconfortable. Si l'utilisation de larmes artificielles ne soulage pas, consulter un médecin.