Pour soulager les picotements, pensez à les hydrater régulièrement. Activez une alarme (téléphone ou ordinateur) toutes les heures et faites 2 ou 3 séries de 20 clignements. Pour intensifier l'effet de massage et améliorer la répartition du film lacrymal à la surface de l'œil, gardez un instant les yeux fermés et faites-les "rouler" sous les paupières.

Enfin, choisissez parmi les 4 exercices suivants celui qui vous convient le mieux pour soulager vos yeux après une journée devant les écrans.

#1 L'index pour reposer le regard

Confortablement installée, tête droite et immobile, tendre le bras devant soi et fixer le haut de son index (ou l'ongle du pouce).

Sans bouger la tête, continuer à fixer son doigt en le rapprochant lentement de son nez.

Puis éloigner son doigt de son visage tout doucement, sans cesser de le fixer.

Recommencer le mouvement une vingtaine de fois en gardant toujours un rythme lent et en restant bien concentrée.

#2 Les oscillations pour la mobilité oculaire

Confortablement installée, dos droit, tête droite, les yeux sont ouverts. Sans bouger la tête, lever lentement les yeux le plus haut possible, puis les baisser le plus bas possible. Recommencer 10 fois. Faire une pause en fermant les yeux 30 secondes.

Sans bouger la tête, regarder à droite le plus loin possible, puis à gauche le plus loin possible. Recommencer 10 fois. Fermer les yeux 30 secondes. Toujours sans bouger la tête, regarder en haut à gauche, puis en bas à droite, en haut à droite et en bas à gauche. Recommencer 10 fois. Fermer les yeux 30 secondes.

#3 Le "palming" pour détendre les yeux

Confortablement installée sur une chaise, devant une table, frotter énergiquement les mains l'une contre l'autre pour les réchauffer.

Poser les coudes sur la table, puis fléchir légèrement le buste vers l'avant et couvrir les yeux ouverts avec les mains (comme si les paumes formaient des coquilles), mais sans appuyer sur les globes oculaires. L'appui se fait uniquement sur les coudes. Garder les doigts serrés de manière à ne pas laisser passer la lumière. Les paumes sont au niveau des yeux, tandis que les doigts sont superposés au niveau du front. Fermer les yeux, rester ainsi de 3 à 5 minutes en respirant calmement et profondément.

#4 L'alphabet pour fortifier les muscles oculaires

Confortablement installée, tête droite et immobile, regarder l'horizon.

"Écrire" l'alphabet avec les yeux, lentement et sans bouger la tête.

Ne pas hésiter à faire une pause toutes les six ou sept lettres en fermant les yeux pendant 1 minute.