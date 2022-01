Pour lutter contre la fatigue oculaire et freiner les inflammations de l'oeil, la prise de minéraux ou vitamines peut aider. Le point avec le Dr Franck Gigon, médecin spécialisé en micronutrition et phytothérapie.

La lutéine, la zéaxanthine et la mésozéaxanthine, trois caroténoïdes formant le pigment de la macula, au centre de l'œil, ont des propriétés antioxydantes et protectrices des vaisseaux sanguins. "Elles peuvent donc freiner les lésions oculaires de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la rétinopathie diabétique, de la cataracte, causes de cécité chez les seniors", explique le Dr Franck Gigon, médecin spécialisé en micronutrition et phytothérapie, auteur de Les meilleures plantes qui soignent.

"L'astaxanthine, un autre caroténoïde, soulage la fatigue oculaire et freine les inflammations pouvant aggraver la DMLA", précise le médecin.* On trouve ce pigment jaune dans le maïs, l'œillet d'Inde, le krill, les crustacés, les choux verts, les brocolis... Quant à l'anthocyanoside (violet-noir) présent dans la myrtille, la mûre, l'aronia, le sureau, il favorise la synthèse de la rhodopsine, le pigment responsable de la sensibilité de l'œil à la lumière. "Ils améliorent ainsi la vision nocturne. D'ailleurs, durant la guerre, les pilotes de la Royal Air Force consommaient des myrtilles !"

La vitamine B2 (ou riboflavine) joue aussi un rôle fondamental pour la vue. Ses sources : la levure de bière, les abats, le germe de blé, la viande de porc...

Les oméga-3, acides gras insaturés, participent également à la bonne santé des yeux.

Protégez vos yeux du soleil, été comme hiver, en portant des verres adaptés (de catégorie 3 ou 4).

Limitez au maximum l'exposition à la lumière bleue des écrans, en portant des verres spécifiques (en vente chez les opticiens). En plus d'agresser la rétine, cette lumière "diminue la production de mélatonine, l'hormone du sommeil qui favorise une bonne immunité et a de ce fait un effet anti-âge !", ajoute le Dr Alexandra Dalu, nutritionniste.