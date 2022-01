Le ministre des Travaux publics Kamel Nasri a donné, mardi le coup d’envoi des travaux de réalisation du tronçon autoroutier «Boughezoul-Djelfa», dernière section de l’autoroute nord-sud, déjà opérationnelle depuis plus de deux ans. D’un linéaire de 7,5 km, ce tronçon permettra, une fois achevé, de faire la jonction rapide entre la localité de Boughezoul, sud de Médéa, et la partie nord de la wilaya de Djelfa, bouclant, ainsi, le projet de l’autoroute nord-sud, qui traverse les wilayas de Blida et Médéa, sur une distance de 117 km, dont 107 km dans le seul territoire de la wilaya de Médéa. La réalisation de ce dernier tronçon de l’autoroute nord-sud a été confiée à un groupement d’entreprises algériennes associées dans la concrétisation de cette infrastructure routière «stratégique», considérée comme la «colonne vertébrale» du réseau routier national.

Vu l’impact de cette infrastructure routière sur le développement socio-économique de nombreuses régions du pays, M. Nasri a mis l’accent sur la «nécessité» de livrer ce tronçon autoroutier dans «les meilleurs délais possibles». Il a appelé à cet égard, les entreprises en charge de ce projet à « revoir à la baisse» le délai de réalisation proposé, d’une durée de 18 mois, jugé «très long», selon lui, comparé à la consistance du linéaire à réaliser. Le ministre a estimé qu’un projet de cette importance, appelé à «dynamiser» de vastes territoires du pays, en particulier les régions du Sud, doit être achevé et livré à la circulation dans des délais «raisonnables», invitant ces entreprises à «multiplier» les équipes sur chantier et travailler sur «plusieurs fronts» pour être au rendez-vous.