Un total de 122 postes de formation doctorale ont été ouverts au niveau de l’université " Ziane Achour " de Djelfa, au titre de l'année universitaire 2021-2022, a-t-on appris, mardi, auprès de cet établissement de formation supérieure.

Selon la même source, il s’agit notamment de l’ouverture de 12 postes de formation doctorale dans chacune des spécialités de l'électronique, de l'électromécanique et de l'automatique. A cela s’ajoutent neuf (9) postes de formation en génie civil, huit (8) en génie mécanique, neuf (9 ) en télécommunication et neuf (9) autres postes dans les différentes disciplines de la chimie.

Un quota de 27 postes de formation doctorale a été, par ailleurs, accordé à la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion, dont trois postes pour la spécialité des sciences commerciales et neuf autres pour chacune des spécialités des sciences de gestion et des sciences financières et comptabilité, outre six postes affectés à la spécialité des sciences économiques, qui compte les filières de l'analyse économique, la prospection, la finance et les banques.

L'université " Ziane Achour " a, également, affecté 15 postes de formation doctorale à la spécialité sport et activités physiques, dont six pour l’activité physique adaptée, et autant de postes pour l'entraînement sportif, en plus de trois postes pour l’éducation sportive et physique. Les candidats au concours d'accès à la formation doctorale ont commencé à introduire leurs dossiers via la plate-forme numérique, lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

L’opération d'inscription se poursuivra jusqu'au 27 du mois en cours alors que l’annonce de la liste définitive des candidats retenus est prévue pour le 15 février prochain, sachant que le concours se déroulera entre le 20 février et 20 mars prochain, selon la même source.