Au total 151 habitations rurales relevant de la commune d’Oumache (18 km au Sud de Biskra) ont été raccordées mardi au réseau de gaz naturel.

Selon les explications fournies par le directeur de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya, Djelloul Reboud, le raccordement au réseau de gaz naturel de ces foyers de la cité des 200 logements ruraux a été financé par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. L'opération, a fait savoir la même source, a porté sur l’installation d’un réseau d’une longueur de plus de 2.000 mètres, avec un délai de réalisation fixé à 70 jours, soulignant que la concrétisation de ce projet a nécessité une enveloppe financière dépassant 10 millions DA. La même source a rappelé que la commune d’Oumache a bénéficié, dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, de cinq (5) autres opérations de raccordement au réseau de gaz naturel de 328 habitations, mis en service au cours de l’année précédente à travers l’extension du réseau sur plus de 9.000 mètres linéaires.

Lors de la supervision de l’opération de mise en gaz dans l'une des habitations concernées, le wali de Biskra, Abdellah Abi Nouar, a affirmé que les projets concrétisés dans ce domaine, notamment dans les zones d'ombre, sont une réponse aux préoccupations des habitants.