Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit Laid Rebigua a présidé mardi

l’inauguration et la dénomination de deux établissements scolaires dans la cité 6.000 logements Bouhara Abderrezak dans la région Retba de la commune

de Didouche Mourad (Constantine).

En marge de la célébration du 67ème anniversaire de la mort du héros Didouche Mourad, alias Abdelkader (1927/1955), le ministre qui était accompagné des autorités locales, civiles et militaires a inauguré un nouveau lycée baptisé au nom du moudjahid et ancien président Ali Kafi (1928/2013) et une école primaire baptisée au nom du défunt moudjahid Kadour Boukebousse (1927/2020) et ce, en présence de représentants de la famille révolutionnaire.

Le ministre s’est rendu au début de sa visite dans la wilaya au monument commémoratif à Oued Boukerker (7 km de la commune de Zighoud Youcef) où était tombé le chahid Didouche Mourad, commandant de la 2ème zone historique.

Une gerbe de fleurs a été déposée sur les lieux et la "Fatiha" du Livre saint lue à la mémoire des chouhada de la Révolutio n libératrice. Une allocution a été également prononcée à l’occasion par le représentant de la famille révolutionnaire de la commune de Zighoud Youcef.

M. Rebigua a visité le premier siège de la 2ème zone historique (du 1er novembre 1954 à 1956) et une exposition de photographies des figures ayant pris part au déclenchement de la glorieuse guerre de libération.

Le ministre assistera à l’université des Sciences islamiques Emir Abdelkader, au chef-lieu de wilaya, à une conférence historique animée par des universitaires sur le chahid Didouche Mourad, son itinéraire militant, sa contribution à la préparation de la Révolution, son commandement de la 2ème zone historique, ainsi que la place de ce héros dans la mémoire nationale.

La rencontre donnera lieu à la distinction de conférenciers, ainsi que Zakia Bouchriha, sœur du chahid Abbas Bouchriha.