L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a maintenu mardi ses prévisions de hausse de la demande mondiale de brut pour cette année, la jugeant "robuste" sur fond de reprise économique, en dépit des risques liés à l'évolution de la pandémie de Covid-19.

Sa prévision de la demande a ainsi été maintenue pour 2022, avec un rebond attendu de 4,2 millions de barils par jour (mb/j) pour atteindre 100,8 millions, a indiqué l'Opep dans son rapport mensuel.

"Même si l'impact du variant Omicron devrait être léger et de courte durée, des incertitudes demeurent concernant de nouveaux variants ou de nouvelles restrictions de la mobilité, alors que la reprise économique mondiale est par ailleurs régulière", note toutefois l'Organisation. Mais elle réaffirme plutôt son optimisme. Dans un article consacré aux politiques monétaires, l'Opep conclut à une prévision de la demande "robuste" et estime que "le marché pétrolier devrait rester bien soutenu tout au long de 2022". Cette vision confortera les dirigeants de l'Opep et de ses partenaires au sein de l'Opep+, qui avaient une nouvelle fois décidé début janvier d'augm enter leur production, pour le septième mois consécutif, afin de répondre à la demande de pétrole.

Entre novembre et décembre, les pays de l'Opep ont augmenté leur production de 166.000 barils par jour, pour atteindre un total de 27,882 mb/j, selon des sources secondaires (indirectes) citées dans le rapport. Pour rappel, les prix du Brent et du WTI évoluaient mardi à leur plus haut niveau depuis plus de sept ans, dopés par des perturbations de l'offre, de vives tensions géopolitiques et la remontée de la demande.