Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE) publiera "dans les prochains jours" un guide de référence relatif à l’éclairage public solaire au profit des collectivités locales du pays, a-t-on appris mardi du directeur de la performance énergétique au CEREFE Mourad Issiakhem au cours d’une journée de sensibilisation sur les énergies renouvelables organisée à Oum El Bouaghi.

Ce guide de référence, premier du genre à être publié par le CEREFE, a été élaboré en collaboration avec plusieurs ministères, a précisé M. Issiakhem à l’APS, en marge de la journée d’information et de vulgarisation abritée par l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et à laquelle ont pris part des spécialistes dans le domaine des énergies renouvelables, des cadres des collectivités locales et des directeurs d'exécutif. Ce guide qui sera distribué au profit de toutes les communes du pays avec la possibilité de le télécharger à partir du site électronique du CEREFE, renferme une "vision globale sur l’éclairage public solaire dans le monde et des orientations p our bénéficier d’exemples réussis en la matière en vue de les appliquer en Algérie", a souligné le même responsable.

L’objectif de la publication de ce guide est de faciliter la mission des collectivités locales s’agissant de l’acquisition de lampes "efficaces" pour l’éclairage public solaire qui soient conformes aux normes internationales, a ajouté le même intervenant.

Pour sa part, Boualem Bouchaib, un cadre au CEREFE, a évoqué, dans son intervention consacrée au volet technique des projets de l’énergie solaire à travers les différentes communes du pays, "le rôle du Commissariat dans l’élaboration du cahier des charges relatifs à ce type de projets en collaboration avec les collectivités locales".

Il a mis en avant le rôle du CEREFE dans le suivi des projets des énergies renouvelables à l’échelle nationale et le contrôle de la conformité des équipements utilisés aux normes contenues dans le cahier des charges pour davantage d’efficacité.