Le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Salah-Eddine Belbrik, a reçu mardi au siège du ministère l'envoyé du Premier ministre britannique pour les relations économiques et commerciales avec l'Algérie, Lord Richard Risby, avec lequel il a passé en revue l'état des relations entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, "les deux parties ont passé en revue l'état des relations économiques entre l'Algérie et le Royaume-Uni", soulignant "la volonté des deux pays de les intensifier et de les développer, notamment dans le domaine industriel", a précisé la même source. A cette occasion, Lord Risby a exprimé "la volonté de son pays d'établir des relations économiques fructueuses à la faveur de l'intérêt porté par les investisseurs britanniques aux marchés extérieurs pour la concrétisation de leurs projets", appelant à "tirer parti des opportunités de partenariat qui s'offrent en la matière", selon le communiqué.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Industrie a mis en avant les mesures prises par l'Algérie pour accroître son attractivité , attirer les investisseurs étrangers et créer un environnement d'affaires propice à la création de richesses et d'emplois, a souligné la même source. Après avoir donné un aperçu de certaines filières industrielles prometteuses pour le partenariat bilatéral, M. Belbrik a fait part de "la volonté de l'Algérie de concrétiser toutes les opportunités de partenariat mutuellement bénéfiques", a conclu le communiqué.