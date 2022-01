Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a reçu, lundi, une délégation yéménite conduite par le directeur général des recherches et de l’information à la haute instance yéménite des médicaments et des équipements médicaux, Ahmed Abdou Mokbil EL Kabati, qui effectue une visite en Algérie.

Le ministre a indiqué à l’issue de la rencontre que « la délégation yéménite s'est rendue aux unités de production relevant de l’entreprise pharmaceutique « IMGSA « en vue de s’assurer de la conformité de l’usine et des conditions de la bonne fabrication des médicaments et des équipements médicaux produits par ladite entreprise «.

Cette visite a permis d’ouvrir plusieurs autres domaines relatifs à l’échange des expériences et des expertises scientifiques, a ajouté le ministre. Le ministre a salué « la présence permanente des yéménites et leur coopération pour renforcer les relations bilatérales «. Cette démarche s’inscrit dans le cadre « des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur l’impératif de diversifier les exportations et enc ourager l’investissement en vue de construire une nouvelle économie nationale et mettre un terme à la dépendance à la rente pétrolière «.

Le ministre a exprimé sa fierté de la présence d’entreprises algériennes avec des compétences locales dans les différents marchés mondiaux. Pour sa part, EL Kabati a affirmé «la conformité des unités de production de médicaments et produits paramédicaux du groupe «IMGSA» aux normes de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans divers domaines (bâtisses, matériaux, lignes de production et respect des mesures d'hygiène).

Le responsable a également fait part de sa disponibilité à accorder toutes les facilités nécessaires pour permettre à l'Algérie de décrocher sa part dans le marché des médicaments et produits pharmaceutiques yéménites.

Le président du groupe pharmaceutique, Toufik Houam a rappelé que son groupe avait lancé deux opérations d'exportation d'antibiotiques et de gants chirurgicaux et autres au Yémen, annonçant le début d'une deuxième opération d'exportation de médicaments anticancéreux, et ce après la validation par le directeur général des recherches et de l'information à la haute instance yéménite des médicaments et des équipements médicaux de la conformité des unités de production de l'entreprise aux normes internationales.

La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), Kamel Mansouri et de représentants de l'ambassade de la République du Yémen à Alger.