Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé la volonté des pouvoirs publics de prendre en charge toutes les préoccupations des boulangers, soulignant le rôle du dialogue continu avec tous les partenaires, en vue de satisfaire progressivement toutes les revendications exprimées.

Cette affirmation est intervenue lundi lors d'une réunion de coordination présidée par le ministre dans le cadre des concertations relatives à la prise en charge des préoccupations des boulangers, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, cette réunion a été tenue en présence de représentants de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), ainsi que des différents départements ministériels concernés par le dossier (commerce, intérieur, finances, travail, industrie, agriculture, environnement).

Dans ce cadre, le ministre a valorisé ces concertations «qui entrent dans le cadre du dialogue continu avec tous les partenaires, en vue de la concrétisation progressive de toutes les revendications exprimées par les représentants des boulangers, et ce, selon les priorités et conformément à un calendrier arrêté avec tous les intervenants dans un climat de confiance et de dialogue mutuel», a précisé le ministère.

M. Rezig a également affirmé que la participation «active» de tous les départements ministériels à ces rencontres «reflète la volonté des pouvoirs publics de prendre en charge toutes les préoccupations soulevées par les représentants des boulangers».