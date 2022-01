Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj et l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne (UE) en Algérie, Thomas Eckert ont passé en revue, mardi, l'état des relations entre l'Algérie et l'UE et les voies et moyens de les consolider.

Le président de la Cour constitutionnelle, M. Belhadj a reçu le chef de la délégation de l'UE en Algérie dans le cadre d'une visite de courtoisie, indique un communiqué de la Cour, qui précise que les deux responsables ont abordé "l'état des relations entre l'Algérie et l'UE et les voies et moyens de les consolider dans tous les domaines, notamment celui de la justice constitutionnelle, se félicitant des relations profondes et excellentes".

A l'occasion, le président de la Cour constitutionnelle a présenté l'ensemble des réformes de fond initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de son engagement à concrétiser les promesses faites au peuple algérien, lors de sa campagne électorale et à consacrer les principes de démocratie et d'Etat de droit, selon le même communiqué.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont réitéré leur volonté d'œuvrer à "l'intensification des efforts, en vue de poursuivre les relations de coopération et d'échanger les connaissances et les expertises entre l'Algérie et l'UE dans différents domaines, notamment en ce qui concerne la justice constitutionnelle".