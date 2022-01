Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a tenu, dans le cadre de sa visite de travail à Doha, en sa qualité d’Envoyé personnel du président de la République, une séance de travail avec son homologue qatari, Cheikh Mohamed Bin Abdul Rahman Al-Thani, vice-Premier ministre et chef de la diplomatie du Qatar, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont exprimé « leur satisfaction quant au niveau des relations bilatérales à la faveur de la coopération étroite et de l’entente fraternelle ainsi que la détermination commune des dirigeants des deux pays, le président Abdelmadjid Tebboune et l’émir du Qatar Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à développer et à hisser ces relations afin de construire un partenariat stratégique dans tous les domaines », note le communiqué.

Les deux parties ont passé en revue les mécanismes de la coopération entre les deux pays et les préparatifs aux prochaines échéances bilatérales, notamment l’échange de visites de haut niveau et la tenue de la prochaine session de la commission bilatérale mixte sous la présidence des chefs des gouvernements des deux pays, ainsi que l’enrichissement du cadre juridique de la coopération et du partenariat, selon la même source.

Au niveau régional, les chefs de la diplomatie des deux pays ont abordé les développements de la situation sur la scène arabe, notamment la crise libyenne au sujet de laquelle ils ont mis l’accent sur l’impératif de poursuivre les efforts pour relancer la solution politique à la crise et éviter toute atteinte à la souveraineté, à l’unité et à la stabilité de la Libye.

Ils ont également échangé leur vues sur plusieurs dossiers au niveau du continent africain et les perspectives de promouvoir les solutions pacifiques et politiques aux crises qui compromettent les efforts visant la stabilité et le développement économique, ajoute la même source.

Les deux parties ont convenu, à l’issue de leur rencontre, de renforcer la concertation et la coordination en adéquation avec les développements accélérés de la situation sur les scènes régionale et internationale.