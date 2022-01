Une fresque réalisée sur le domicile du chahid héro Didouche Mourad sis dans la commune d’El-Mouradia à Alger, a été inaugurée mardi à l'occasion du 67e anniversaire de sa mort en martyr, dans le cadre du projet de la «Mémoire de proximité» et pour préserver les principes des martyrs.

La fresque murale été inaugurée par le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Mustapha Saadoun, en présence de moudjahidine et de membres du groupe El-Amel relevant des Scouts de la même commune. Il a déclaré à l'occasion que " le projet de la mémoire de proximité vise à sensibiliser les jeunes aux principes de la Glorieuse guerre de libération ».

Présents sur place, des moudjahidines ont estimé, dans leurs interventions, que la mort du martyr Didouche Mourad au champ d’honneur dans la région du Nord constantinois témoignait de l'unité nationale qui prévalait, rappelant ses qualités, dont ses positions rigoureuses, efficaces et courageuses à la fois.

De son côté, le chef de la Qisma des moudjahidine d'El Mouradia a appelé à conférer à la maison du chahid Didouche la place qui lui sied en la transformant en musée historique. Sur cette fresque est gravé le parcours de la lutte et de la vie du martyr, l'un des architectes de la guerre de libération, le plus jeune des 6 dirigeants historiques et le premier martyr d'entre eux.

Il a participé à la réunion du Groupe des 22, qui a préparé le déclenchement de la Révolution nationale, avant d’être être nommé au Comité des Six, chargé de planifier le déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre. Au déclenchement de la Révolution, il se voit confier le commandement de la région du nord constantinois.

Le martyr tombe au champ d'honneur le 18 janvier 1955, avec six de ses compagnons d'armes, suite à un affrontement avec l'armée coloniale française lors de la bataille de "Oued Boukerker" dans la commune de Zighoud Youcef (Constantine).