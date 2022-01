Le ministre de l'Energie et des Mines Mohamed Arkab, a reçu lundi à Alger, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie Abdellah Ben Nasser El- Bassiri, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie et des mines et les moyens de leur renforcement, a indiqué un communiqué de ministère.

Lors de cette rencontre, «les deux parties ont passé en revue l'état des relations de coopération entre les deux pays, qualifiées de fraternelles et d'excellentes, dans le domaine de l'énergie et des mines et les moyens de leur renforcement», a précisé la même source.

M. Arkab a mis, à cette occasion, l'accent sur les opportunités d'investissement et de partenariat qu'offre le secteur énergétique en Algérie notamment l'exploration, le développement et l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs.

Les deux parties ont, d'autre part, insisté sur «le renforcement des relations de coopération dans le domaine minier en Algérie notamment la recherche, l'exploitation, la production et la transformation des substances minières».

A ce sujet, les parties ont échangé autour de la participation de l'Algérie à la 8ème réunion consultative des ministres arabes concernés par les affaires des ressources minérales, et la réunion ministérielle des pays participant à la Conférence minière internationale accueilli par Riyad.

Les deux parties ont relevé, par ailleurs, les importantes opportunités de coopération et d'investissements existantes dans le domaine du dessalement d'eau de mer en Algérie.

Enfin, ils ont abordé l'évolution des marchés pétroliers et les efforts menés de concert par les deux pays dans le cadre de la coopération Opep-non Opep dans l'objectif de stabiliser les marchés pétroliers sur le court et moyen terme, ajoute la même source.