Le ministre des Affaires Religieuses et des Wakf, Youcef Belmehdi, a affirmé, mardi à Tindouf, que le discours religieux en Algérie a largement renforcé l’accompagnement de la formation des composantes de l’identité nationale et l’ancrage de ses fondements.

S’exprimant en ouverture d’une journée d’étude intitulée "Le discours religieux et son rôle dans la consécration de l’unité nationale", M.Belmehdi a indiqué que "le discours religieux a contribué largement à la défense de cette patrie et de son peuple qui s’est élevé, en un seul homme, pour recouvrer sa liberté, payant le tribut de plus de cinq (5) millions de Chahid depuis l’invasion coloniale de l’Algérie pour l’étouffer, altérer son identité et sa religion et ternir ses valeurs sacrées".

"Cette société est restée, en dépit de cela, protégée par la contribution du discours religieux qui unit sans diviser, construit sans détruire, et assoit le socle de la coexistence pacifique et de la fraternité dans la région, cible de tentatives d’agressions de toutes parts", a soutenu le ministre.

Le ministre a présidé, au second jour de sa visite de travail dans la wilaya de Tindouf, l’ouverture d’une session de formation de personnels (20 personnes) du secteur des affaires religieuses de la République Arabe Sahraouie et Démocratique (RASD) dans le cadre de la coopération’’.

Intervenant en application de l’accord signé lors de la visite en Algérie, il y a trois mois, du ministre de la Justice et des affaires religieuses et le ministre délégué aux affaires religieuses de la RASD, cette session de formation de deux jours porte sur des axes liés aux modalités de gestion administrative, de logistique, ainsi que sur le discours religieux modéré et de juste-milieu, rejetant l’extrémisme et la violence.

Dans un point de presse au terme de sa tournée dans la wilaya, M. Belmehdi a révélé que son département s’est engagé à fournir l’encadrement à même de contribuer à réhabiliter les écoles coraniques dans la wilaya de Tindouf, la mosquée étant l’un des lieux d’enseignement du Saint-Coran, en plus d’œuvrer à renforcer cet édifice important dans l’enseignement du Coran dans la région.

M. Belmehdi s’est en outre déclaré fier de cette seconde rencontre d’échange d’expériences entre les deux pays (Algérie-RASD) à travers le secteur des affaires religieuses, annonçant d’autres rencontres projetées dans ce cadre.

De son côté, le ministre de la Justice et des Affaires Religieuses de la RASD, Mohamed Mebarek Naânaâ, a affirmé que "cette session de formation couronne la réunion tenue il y a trois mois à Alger et sanctionnée par des recommandations et des accords avec le ministère des Affaires religieuses en Algérie concernant la formation pour apporter une assistance au ministère délégué sahraoui aux affaires religieuses, nouvellement créé".

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakf, Youcef Belmehdi, a, au terme de sa tournée dans la wilaya, donné le coup d’envoi de la campagne de solidarité "Hiver chaud" vers les zones d’ombre, et lancé, depuis le siège de la wilaya de Tindouf, un semi-marathon initié dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la commune.