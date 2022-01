Le plan d'action à suivre pour faciliter la tâche des équipes de la Télévision chargées de couvrir les différentes compétitions sportives comptant pour la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM) prévue à Oran l'été prochain, a fait l'objet d'une réunion au siège de la wilaya, a-t-on appris, mardi, auprès des services de cette collectivité locale.

Tenue lundi soir et présidée par le Wali d'Oran, Saïd Sayoud, en présence, entre autres, du directeur général de l’Entreprise publique de la télévision algérienne (EPTV) Chaabane Lounakel, cette réunion a été l'occasion pour le wali afin de s'engager à «mettre tous les moyens et réunir toutes les conditions professionnelles requises pour permettre aux équipes techniques chargées de la couverture de l’évènement d’assurer leur mission de la meilleure manière», a-t-on précisé.

Le comité d'organisation des JM accorde une grande importance à la couverture télévisée des épreuves de la manifestation méditerranéenne, d'autant que le cahier des charges établi par le Comité International des Jeux exige la retransmission en direct des compétitions de la manifestation sportive pour une durée de pas moins de 80 heures et en haute définition (HD), rappelle-t-on. Le commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz a reconnu, dans un précédent entretien accordé à l’APS, avoir enregistré un retard en matière de préparation des Jeux sur le plan technologique, lié essentiellement à la transmission télévisée du rendez-vous, un retard que les différents intervenants s’attellent à rattraper depuis plusieurs semaines. Il faut également rappeler que la délégation du Comité International des JM avait souligné, lors du forum tenu à Oran en décembre dernier dans le cadre de la préparation de la 19e édition des Jeux, la nécessité d'accorder une grande importance à la couverture télévisée du rendez-vous pour lui assurer un franc succès.

L'Algérie, qui accueille pour la deuxième fois de son histoire cet événement après la septième édition en 1975 à Alger, sera la capitale de la Méditerranée du 25 juin au 5 juillet 2022.