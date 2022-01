Les services de sûreté de la wilaya d'Alger de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs ont arrêté trois (03) individus pour formation d'une bande de malfaiteurs, vol avec préméditation et destruction de biens d'autrui, a indiqué lundi un communiqué de ce corps constitué.

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger, représentée par la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs ont traité une affaire liée à la formation d'une bande de malfaiteurs, vol avec préméditation, destruction de biens d'autrui, et dissimulation d'objets volés, ce qui a permis l'arrestation de trois (03) individus, des repris de justice âgés entre 20 et 30 ans issus de la wilaya d'Alger. Les faits remontent au moment où les services de la deuxième sûreté urbaine de Hydra ont reçu un appel d'un citoyen dénonçant un vol à la roulotte, précise le communiqué.

La brigade de la police judiciaire a lancé les investigations et procédé à l'exploitation des moyens techniques, sous la supervision du parquet territorialement compé tent, ce qui a permis l'identification des suspects et leur arrestation avec la récupération des objets volets, en l'occurrence 18 téléphones portables, 03 appareils Ipad et la somme de 125000 DA des revenus des objets volets avec la saisie d'un véhicule utilisé dans le vol, conclut

le document.