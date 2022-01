Les Etats-Unis ont vivement condamné, lundi, l'attaque qui a visé la capitale des Emirats arabes unis (EAU), qui a fait au moins trois morts et six blessés.

Au lendemain de cette attaque, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale américaine, a déclaré que les Etats-Unis «condamnent fermement l'attaque terroriste perpétrée à Abou Dhabi».

Et d'ajouter : «Notre attachement à la sécurité des EAU est inébranlable et nous nous tenons aux côtés de nos partenaires émiratis contre toutes les menaces pesant sur leur territoire». Le mouvement Ansarulah dit (Houthis) ont déclaré avoir mené une opération militaire «au c£ur des Emirats arabes unis». Abou Dhabi a affirmé se réserver le droit de riposter à cette attaque, ajoutant qu'elle ne resterait pas impunie. Les Emirats sont membres de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen depuis 2015. La Police d'Abou Dhabi a annoncé que 3 personnes avaient trouvé la mort et 6 autres blessées dans un incendie qui s'était déclaré, lundi matin, dans la zone de «Mussafah» près des installations de stockage relevant de la Compagnie pétrolière émiratie (ADNOC) ayant entraîné l'explosion de 3 camions-citernes transportant du carburant. Un autre incendie s'est déclaré sur un nouveau chantier de construction à l'aéroport international d'Abou Dhabi.