Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné, lundi, l'attaque contre l'aéroport d'Abou Dhabi aux Emirats arabes unis, appelant «toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter toute escalade».

«Le Secrétaire général (Antonio Guterres) a condamné les attaques contre l'aéroport international d'Abou Dhabi et la zone industrielle adjacente de Mussafah, qui ont fait un certain nombre de victimes civiles», a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric lors d'une conférence de presse au siège permanent de l'Organisation internationale à New York. Et d'ajouter : «Le Secrétaire général des Nations Unies appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à prévenir toute escalade dans un contexte de tensions croissantes dans la région».

Antonio Guterres souligne qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit au Yémen et exhorte les parties à collaborer de manière constructive et sans conditions préalables avec son Envoyé spécial Hans Grundberg, dont les efforts de médiation ont pour but de faire avancer le processus politique afin de parvenir à un règlement négocié global qui mette fin au conflit au Yémen. La Police d'Abou Dhabi a annoncé que 3 personnes avaient trouvé la mort et 6 autres blessées dans un incendie qui s'était déclaré, lundi matin, dans la zone de «Mussafah» près des installations de stockage relevant de la Compagnie pétrolière émiratie (ADNOC) ayant entraîné l'explosion de 3 camions-citernes transportant du carburant. Un autre incendie s'est déclaré sur un nouveau chantier de construction à l'aéroport international d'Abou Dhabi.