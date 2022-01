La Chine a exprimé lundi l'espoir que l'action de la Cour pénale internationale (CPI) sur la base de la résolution du Conseil de sécurité soit favorable à la réalisation de la stabilité et de la sécurité à long terme dans la région soudanaise du Darfour.

«La CPI doit observer strictement le principe de complémentarité et respecter effectivement la souveraineté judiciaire du Soudan», a déclaré Geng Shuang, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies.

La Chine a suivi de près le jugement de la CPI sur la situation au Soudan et a pris note du travail accompli par son procureur Karim Khan depuis sa prise de fonction, a-t-il confié au Conseil de sécurité.

Avec la signature de l'Accord de paix de Juba, le Darfour est entré dans une nouvelle étape de la consolidation de la paix.

La Chine encourage tous les signataires à poursuivre la mise en £uvre de cet accord et appelle les factions darfouries encore non signataires à rejoindre le processus de paix dès que possible, a affirmé M. Geng.

Selon lui, les récentes violences intercommunautaires au Darfour soulignent le fait que la situation sécuritaire dans la région reste préoccupante.

La communauté internationale devrait soutenir le Soudan dans le renforcement des capacités de sécurité pour lui permettre d'assumer la responsabilité principale de la protection des civils au Darfour.

Cependant, a noté le diplomate chinois, la stabilité et la sécurité à long terme au Darfour ne peuvent être obtenues que par la voie de la réconciliation.

L'Accord de paix de Juba a prévu des dispositions claires à cet égard, notamment la réalisation de la justice judiciaire, la lutte contre l'impunité et la création d'une commission vérité et réconciliation.

«Etant donné que le pays est confronté à de multiples défis en ce moment, il n'est pas surprenant que la mise en £uvre de l'accord rencontre des difficultés.Par conséquent, la communauté internationale doit rester suffisamment patiente tout en fournissant une assistance constructive au Soudan pour mettreen £uvre l'accord», a conclu Geng Shuang.