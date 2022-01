Une substance présente dans le chocolat permettrait d’apaiser les toux persistantes, assurent des chercheurs britanniques. Pour que ce soit efficace, ils recommandent même d’en manger une barre par jour !

Bonne nouvelle pour les gourmands enroués : manger une barre de chocolat noir par jour pourrait apaiser les quintes de toux. Les chercheurs de la Cough Clinic de l'Université d'Hull ont découvert que c’est plus précisément la théobromine, un composé présent dans le chocolat, et en plus forte concentration dans le chocolat noir qui avait cette propriété anti-tussive.

Ils ont fait ce constat en demandant à 300 personnes souffrant de toux persistantes de prendre 1 g de théobromine deux fois par jour pendant deux semaines.

A la fin de l’expérience, 60 % des volontaires ont réellement senti un soulagement de leur toux.

Les chercheurs considèrent qu’une barre de chocolat noir contient suffisamment de théobromine pour avoir cet effet apaisant. La théobromine est présente à hauteur de 450mg pour 100g de chocolat noir contre moins de 200 mg pour 100 g de chocolat au lait.

Chocolat contre la toux : gare à la prise de poids

Si la théobromine est apaisante, elle ne permet pas de soigner sa toux. Une fois le "traitement" arrêté, la toux pouvait revenir. Faudrait-il donc manger du chocolat sans interruption ? Un peu embêtant pour surveiller sa ligne. Des effets pervers que ne manquent pas de rappeler les chercheurs. "Cela peut avoir des effets indésirables comme la prise de poids et le cholestérol…". Peut-être a-t-on plutôt intérêt à prendre une bonne cuillère de miel au coucher. Son sucre et ses antioxydants seraient plus efficaces que les sirops classiques pour soigner la toux.