Grasse ou sèche, elle reste dans la plupart des cas, bénigne. Mais des quintes de toux répétées ne sont jamais agréables à subir. Pourtant, il existe des solutions, explique Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste.

La toux reste l’un des maux les plus fréquents en hiver. C’est un réflexe totalement naturel qui permet d’évacuer les éléments irritants des voies respiratoires. Elle peut se déclencher à cause d’un virus, ou être d’origine allergique. Tousser va généralement de pair avec d’autres symptômes : rhume, fièvre, maux de tête, Covid, etc. Dans la majorité des cas, elle survient à cause d’une infection virale, ou parfois bactérienne. Rhinopharyngites, bronchites, laryngites, trachéites provoquent généralement des épisodes de toux. L’asthme ou les problèmes de reflux peuvent également la provoquer.

Saviez-vous que la toux est un réflexe naturel de défense qu'on doit respecter ? C’est en effet un mécanisme de libération des voies aériennes, c’est-à-dire des bronches, de la trachée et du larynx. En toussant, on élimine les mucosités et les sources d’agression. Cela pourrait paraître intéressant, sauf que les quintes de toux, surtout lorsqu’elles se répètent, génèrent énormément de fatigue et de désagréments. Ce n’est donc pas cette explication anatomique qui va nous apaiser !

Il existe des toux grasses et sèches. Cette dernière catégorie est souvent beaucoup plus pénible que la première.

Debout plutôt qu'assis ou allongé

Il existe des solutions pour y remédier. "Il faut d’abord déterminer l’origine des quintes de toux. Elles peuvent provenir de la sphère ORL, mais dans certains cas, c’est le reflux gastrique qui peut les déclencher. Il faut donc adapter les solutions en fonctions des cas", précise le dr Jean-Louis Bensoussan. Dans le cas de quintes de toux sèches causées par une rhinopharyngite ou une infection ORL, il est important de ne pas dormir allongé, et de rester autant que possible en position assise ou debout.

Une boisson chaude apaisante

Si les quintes surviennent pendant la nuit, il faut se lever et prendre une boisson chaude : tisane ou lait chaud. Cette solution va calmer la zone des bronches et apaiser. On peut évidemment boire chaud dans la journée aussi à petites gorgées. Chaud ne voulant pas dire brûlant, attention aux températures excessives.

En cas de toux provoquée par un reflux gastrique, c’est à dire de remontées acides qui irritent l’arrière gorge, même réflexe : se mettre debout ou s’asseoir. Dans ce cas, la seule solution est de prendre un anti acide gastrique et de surélever sa tête avec un oreiller. "Si vraiment les quintes ne passent pas, on peut avoir recours aux sirops du commerce. La pholcodine est la substance active qui soigne la toux, donc il suffit de demander conseil à son pharmacien pour savoir si elle figure dans le sirop", recommande le médecin.

Enfin si malgré les sirops et les réflexes adéquats, elle ne passe pas, il est fondamental de consulter votre médecin. Elle peut effet révéler un autre problème que seuls des examens approfondis détecteront.