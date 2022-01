Le syndicat des médecins généralistes de Grande-Bretagne affirme que les médicaments contre la toux ne sont pas plus efficaces que les bonnes vieilles recettes de grand-mère, pour arrêter de tousser.

Selon les médecins britanniques : "les preuves médicales concernant les médicaments contre la toux sont faibles et rien ne permet de dire qu'ils vont réduire la durée des maladies". Bref, comme le souligne le Dr Tim Ballard , vice-président du syndicat des médecins généralistes britanniques, pour se débarrasser d'une toux provoquée par une infection virale, il suffit de laisser notre système immunitaire faire son travail. Et lui laisser le temps de le faire. Selon le syndicat de médecins, les bons vieux remèdes de grand-mère à base de miel de de jus de citron sont tout aussi efficaces et moins chers que les médicaments antitussifs qui ne réduisent pas la durée du symptôme.

En revanche, le Dr Ballard rappelle que "si la toux dure longtemps, affecte les jeunes enfants ou est associée à des crachats de sang, des essoufflements, une forte fièvre, il faut contacter un médecin généraliste".

Toux : quelques remèdes de grand-mère

- Mangez des pamplemousses : cet agrume considéré par la médecine chinoise comme « le médicament antitussif" qui dissout les mucosités et humidifie le poumon. Autres fruits acides recommandés en cas de toux : les litchis et les tomates.

- Croquez dans du chocolat noir : les chercheurs britanniques considèrent qu'une barre de chocolat noir contient suffisamment de théobromine (aux effets antitussifs) pour calmer la toux.

- Et pour les tisanes, vous avez le choix entre la tisane de thym, l'infusion de guimauve ou la tisane de pensée de sauvage.