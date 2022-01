D'après les médecins, lorsqu'on tousse gras (quintes plutôt rauques qui "ramonent" et font cracher), l'idéal serait de ne rien faire, à part arrêter le tabac, bien sûr, pour les fumeurs. On peut néanmoins favoriser l'expectoration.

"La toux grasse est un réflexe efficace pour nettoyer l'arbre respiratoire et expulser les sécrétions", défend le Dr. Benjamin Vérillaud, médecin ORL à l'hôpital Lariboisière à Paris. Et le Dr. Loïc Etienne, urgentiste, confirme : "Neuf fois sur dix, il s'agit d'un phénomène banal, qui doit être respecté." Traduction : il ne faut surtout pas essayer de stopper cette toux "productive" qui est un mécanisme de défense de l'organisme et permet l'évacuation des mucosités qui encombrent les bronches. On peut néanmoins essayer de l'aider à terminer son travail le plus vite possible.

Une tisane qui fluidifie les sécrétions

Les médicaments mucolytiques disponibles en pharmacie (type carbocistéine) peuvent donner un coup de pouce, même modeste. La tisane offre en plus le réconfort d'une boisson chaude. Le Dr. Jacques Labescat, phytothérapeute, recommande les infusions de thym, expectorantes : une cuillère à café de feuilles fraîches ou sèches pour un bol d'eau bouillante. Laissez infuser dix minutes sous couvercle, filtrez à l'aide d'une passoire très fine, ajoutez un peu de mielet buvez deux ou trois fois par jour. Autre plante très intéressante pour apaiser les bronches, le bouillon-blanc, préparé selon la même recette.

Des fumigations qui décongestionnent

En capsules prêtes à l'emploi, Balsofulmine ® ou Pérubore ® (HE de thym, HE de romarin, HE de lavande) aident à expectorer le mucus et soulagent rapidement le poids sur la poitrine.

On peut aussi préparer sa propre inhalation en versant 3 gouttes d'HE de romarin à cinéole + 3 gouttes d'HE d'eucalyptus radiédans un bol ou un inhalateur d'eau chaude. Placer le visage au-dessus, yeux fermés et tête recouverte d'une serviette et respirer calmement durant dix minutes. Renouveler l'opération 2 ou 3 fois par jour.

Des huiles essentielles purifiantes contre la toux grasse

Elles assainissent l'air intérieur et contribuent à humidifier, ce qui aide à libérer les bronches. On peut opter en alternance pour le pin ou pour l'eucalyptus radié (10 gouttes de chaque) et diffuser durant dix minutes 3 fois /jour. L'huile essentielle d'eucalyptus peut également être prise par voie orale (2 à 6 gouttes sur une pastille neutre), jusque trois fois/jour.

L'homéopathie si la toux traîne

De nombreux remèdes homéosont disponibles et il vaut mieux consulter un médecin pour choisir le bon. Il en est un cependant qui peut s'avérer très utile : Pulsatilla 9 CHvient au secours des toux grasses qui jouent les prolongations, essentiellement le matin, pour clore vraiment l'épisode (5 granules 3 fois par jour).

Quand consulter pour une toux grasse ?

• Si la toux persiste au-delà d'une semaine.

• Si l'on souffre d'une autre maladie. "Tout dépend des antécédents du patient" précise le Dr Etienne. "En cas de bronchite chronique, d'insuffisance cardiaque ou de maladie affaiblissant le système immunitaire, on consulte rapidement".