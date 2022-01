On ferait tout pour arrêter de tousser ! Pourtant, c'est un réflexe de défense de l'organisme qui vise à expulser les substances irritantes de nos voies respiratoires. Toux sèche, toux grasse, toux nocturne... A chaque cas sa solution ! Car même s'il n'est pas nécessaire de traiter, il est possible de soulager l'inconfort grâce à l'automédication.

C'est souvent quelques jours après un rhume que la toux apparaît. Elle est alors sans gravité, même si elle peut persister 2 ou 3 semaines. Si elle est grasse, le plus simple est de prendre son mal en patience, sans chercher à la faire cesser à tout prix. Mais elle peut aussi annoncer une complication (otite, bronchite...) qui s'accompagne souvent d'une baisse de l'état général, avec fatigue, perte d'appétit, fièvre... Dans ce cas, il vaut mieux consulter.

Ma toux est sèche et irritante

La toux sèche, due à une irritation des muqueuses, ne produit aucune sécrétion, contrairement à la toux grasse qu'elle précède bien souvent. "La toux sèche est la première étape : un oedème, une congestion, une irritation, crée d'abord une toux sèche par réflexe. Elle va durer quelques jours, puis devenir productive", précise le Dr de Boysson, médecin ORL à Lisieux (14). Elle peut accompagner un rhume, une trachéite, une otite, une sinusite...

Les solutions contre la toux sèche

Boire toute la journée, surtout des tisanes bien chaudes à base de thym ou une infusion de mauve pour soulager l'irritation due à la toux.

L'huile essentielle de cyprès est idéale pour les toux sèches de type "trachéite du fumeur", indique Delphine Chadoutaud qui préconise d'en "déposer une goutte dans une cuillerée à café de miel 4 fois par jour".

"La diffusion d'un mélange d'huiles essentielles de cyprès et d'eucalyptus radié fait aussi des merveilles."Attention toutefois, l'huile essentielle de cyprès est interdite chez la femme enceinte et en cas d'allaitement.

Les sirops antitussifs à base de codéine ou de dextrométhorphane sont à réserver aux toux gênantes qui empêchent de dormir. D'ailleurs ils ne peuvent être délivrés que sur ordonnance. Ils apaisent en agissant sur le centre de la toux situé dans le cerveau qui crée ce réflexe, souvent incontrôlable. Mais ces sirops ne vont pas soigner la cause de la toux, juste en traiter la gêne. "Le sirop tapisse également le fond de la gorge, parfois son seul passage soulage. S'il associe un adoucissant avec la codéine, c'est encore mieux", constate Delphine Chadoutaud.

Ma toux me fait cracher

Une toux grasse est un mécanisme de défense naturel des bronches irritées qui cherchent à se "nettoyer" en expulsant les sécrétions : on parle alors de toux "productive" car elle produit des sécrétions qu'on doit ensuite expectorer. Contrairement aux apparences, la toux grasse est donc plutôt une bonne nouvelle. Elle accompagne le plus souvent un rhume ou témoigne d'une bronchite. Le mucus et les sécrétions venues des bronches ou du nez cherchent à s'évacuer avec la toux ? C'est parfait, laissons-les faire ! Pas question de stopper le processus.

Les solutions contre la toux grasse

Boire beaucoup d'eau et faire preuve de patience peuvent suffire. "Après tout, si on ne prend rien, ce n'est franchement pas grave", estime Delphine Chadoutaud, pharmacienne.

Faire appel à un sirop homéo.

Surtout pas d'antitussif codéiné (délivré sur ordonnance) car il risquerait d'empêcher les bronches de se nettoyer ! Il ne faut pas chercher à arrêter la toux à tout prix. Utiliser plutôt un mucolytique qui favorise l'élimination des sécrétions bronchiques. Il existe des sirops expectorants ou d'autres fluidifiants ayant pour but d'aider à évacuer la glaire plus facilement en la rendant plus liquide. Ils sont en général à base de carbocistéine ou d'acétylcystéine mais ils n'ont jamais vraiment prouvé leur efficacité. À n'utiliser que si la toux est trop gênante ou si les sécrétions sont difficiles à évacuer. Ne pas hésiter à demander l'avis de son médecin.

Ma toux m'empêche de dormir

Une toux qui augmente de fréquence et ne nous laisse pas de répit, même la nuit, quelle plaie ! "C'est une toux réflexe qui accompagne parfois les infections virales mais qui peut aussi être due à des reflux car l'acide de l'estomac entretient ce type de toux", explique le Dr de Boysson. Attention, si elle persiste plusieurs semaines, elle peut cacher une coqueluche. Elle peut aussi être un signe d'allergie.

Les solutions contre la toux nocturne

Les huiles essentielles : mais en suppositoire, cette fois ! Souvent mal aimé, le suppositoire serait très efficace contre la toux, à en croire Delphine Chadoutaud qui le recommande quand la, toux dure et devient vraiment gênante pour soi et pour son entourage. "L'avantage du suppositoire est que son principe traverse la paroi intestinale et passe directement par la circulation, il agit donc rapidement." Un par jour suffit, de préférence le soir avant de se coucher : parfait pour tenter de passer enfin une bonne nuit.

Installer un humidificateur dans sa chambre si l'air est trop sec. Mais "une coupelle d'eau sur le radiateur peut également faire l'affaire, notamment dans la chambre des enfants, car certaines huiles essentielles ne sont pas autorisées pour les plus petits", conseille Delphine Chadoutaud.

Les antitussifs sont aussi une solution mais, dans ce cas, on privilégiera les antitussifs antihistaminiques en sirop ou en comprimés.

Les pommades décongestionnantes de type Vicks peuvent également aider à réduire la fréquence de la toux nocturne. Mais attention, elles sont déconseillées chez les tout-petits (ne pas en donner au moins de 6 ans). À appliquer en pommade (sur la poitrine et/ou le cou) ou à verser (une dose) dans de l'eau chaude pour faire une inhalation au coucher.