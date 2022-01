Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé dimanche un message de condoléances au président de la transition au Mali, Assimi Goïta suite au décès de l'ancien président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta.

«Monsieur le président, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du décès d'Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président de la République du Mali, pays frère», a écrit le Président Tebboune.

«Tout en partageant votre peine en cette douloureuse épreuve, je vous présente au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, et à travers-vous à la famille du défunt, mes sincères condoléances et vous témoigne ma profonde compassion, priant Allah, Tout-Puissant, de l’accueillir en Son vaste paradis, d'alléger les peines de la famille du défunt et de lui prêter patience et réconfort», a ajouté le président de la République.