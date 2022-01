Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a salué dimanche au Caire l'approche algérienne éclairée et l'engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur de l'action arabe commune et de l'unification des rangs, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«Dans le cadre de sa visite de travail au Caire en sa qualité d'envoyé personnel du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a eu des concertations avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, sur la situation dans la région arabe et les défis actuels», a précisé la même source.

Lors de cette rencontre, «les deux parties ont abordé le processus de préparation du sommet arabe, mené par l'Algérie en sa qualité de pays hôte, en concertation et en coordination avec ses frères arabes et avec le total soutien du Secrétariat de la Ligue arabe, en vue d'assurer la réussite de ce sommet et d'en faire une étape charnière pour l'action arabe co mmune», a ajouté le communiqué.

A cette occasion, le secrétaire général de la Ligue arabe a salué «l'approche algérienne éclairée» et «l'engagement du Président Tebboune en faveur de l'action arabe commune et de l'unification des rangs», a souligné la même source.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination et leur étroite coopération en prévision de ce rendez-vous important.

Au siège de la Ligue arabe, M. Lamamra a, par ailleurs, rencontré la conseillère du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Stephanie Williams, qui a souhaité se rendre prochainement en Algérie pour coordonner les efforts visant à mettre fin à la crise en Libye.

Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie algérienne a salué la volonté de la conseillère onusienne de travailler en coordination avec l'Algérie, réitérant la position constante de l'Algérie et son soutien permanent aux frères libyens en vue de parvenir aux consensus nécessaires pour préserver l'unité et la souveraineté de la Libye.