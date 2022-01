L'Algérie a condamné "vigoureusement", lundi, les attaques ayant ciblé la zone de Mussafah et l'aéroport international d'Abou Dhabi (Emirats arabes unis), faisant 3 mort et 6 blessés.

"L'Algérie condamne vigoureusement les attaques ayant ciblé, lundi 17 janvier 2022, la zone de Mussafah et l'aéroport international d'Abou Dhabi, qui ont fait 3 mort et plusieurs blessés", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, qui précise que "l'Algérie présente ses sincères condoléances aux EAU et aux familles des victimes ainsi que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés".

La Police d'Abou Dhabi a annoncé que 3 personnes avaient trouvé la mort et 6 autres blessées dans un incendie qui s'était déclaré, lundi matin, dans la zone de "Mussafah" près des installations de stockage relevant de la Compagnie pétrolière émiratie (ADNOC) ayant entrainé l'explosion de 3 camions-citernes transportant du carburant.

Un autre incendie s'est déclaré sur un nouveau chantier de construction à l'aéroport internation al d'Abou Dhabi.