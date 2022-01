L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) a signé, lundi à Alger, une convention de partenariat avec le Haras national de Chaouchaoua de Tiaret, dans le but de promouvoir la création des micro-entreprises et leur développement dans le domaine de l'élevage équin et des activités y afférentes, a indiqué un communiqué de l'Agence.

La convention qui s'inscrit dans le cadre de la convention de coopération signée entre le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des micro-entreprises et le ministère de l'Agriculture et du développement rural, a été signée par le directeur général de l'ANADE, Mohamed Chérif Bouaoud et le directeur du Haras national Chaouchaoua, Mohamed Tefiani, en présence de cadres des deux secteurs.

La convention vise à asseoir un cadre de concertation et de partenariat "d'excellence" pour la création de micro-entreprises dans le domaine de l'entrepreneuriat et la promotion de la micro-entreprise dans l'activité équine et les activités y afférentes.

Elle tend également à garantir tous les moyens nécessaires offerts dans le cadre de la loi pour encourager la création de ce genre de micro-entreprises, en sus de l'orientation, l'accompagnement et l'encadrement des porteurs de projets pour créer des micro-entreprises spécialisées dans l'élevage équin et les activités y afférentes, à savoir la médecine vétérinaire et la fabrication d'aliment de bétail et des accessoires d'équitation.