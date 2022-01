Une Convention-cadre de coopération a été signée lundi à Alger entre le ministère des moudjahidines et des ayants droit et l'Agence spatiale algérienne (ASAL), dans le but de protéger la mémoire nationale en utilisant les technologies et les applications spatiales pour inventorier et protéger le patrimoine historique lié à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale (1830-1962).

La cérémonie de signature de cette convention s'est déroulée sous la supervision du ministre des Moudjahidines et des ayants droits, Laid Rebiga.

La convention a été signée par le secrétaire général du ministère, Hachemi Afif et le directeur général de l'Agence spatiale algérienne, Azzedine Oussedik, en présence des cadres des deux institutions.

A l’issue de la signature de la convention qui a eu lieu au siège du ministère des moudjahidines et des ayants droit, le ministre a déclaré que cette convention s'inscrivait dans le cadre de "l’application des instructions du Président de la République qui a chargé dans son dernier messa ge les institutions concernées de protéger la mémoire nationale par tous les moyens, notamment la documentation numérique".

Il a estimé que la convention constituait "un outil efficace car s’appuyant sur la numérisation et la documentation spatiale pour protéger et préserver la mémoire nationale". M. Rebiga a souligné que ladite convention visait à "développer des outils et des produits spatiaux, y compris des images satellites et des données GPS", afin "d'explorer des sites historiques au moyen de technologies spatiales, produire des images à valeur ajoutée, et mener une étude sur les sites historiques à l'aide de technologies de pointe ».

"La cartographie de l'Algérie relative à la mémoire nationale est très riche car comportant plus de 6000 monuments historiques à l'instar du siège des commandements historiques, des prisons et des centres de torture réparties à travers le pays", a affirmé M. Rebiga, soulignant que le ministère "devra concrétiser un guide historique touristique selon les données à travers toutes les énergies de l'Agence spatiale algérienne (ASAL) qui œuvreront en coordination avec les enseignants spécialistes relevant du Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 (CNERMNR 54), étant un outil scientifique technique chargé de fournir une information précise et les lieux des évènements historiques".

Pour sa part, le directeur général de l'ASAL, Azzeddine Oussedik, a affirmé qu'en vertu de la convention, "une base de données géographiques devra être établie pour découvrir et préserver les sites historiques au niveau national et développer un portail électronique en vue de la publication d'informations historiques via le web (plateforme historique)".

Selon M.Oussedik, ce portail électronique est basé sur un système d'information géographique contenant des cartographies objectives, dynamiques et actualisables.

Cette cartographie définit avec précision tous les sites des évènements et des monuments historiques à l'instar des wilayas historiques, les champs minés, les lignes électrifiées et les sites des batailles les plus importantes de 1830 à 1962, lesquelles seront jointes d'explications des historiens et accessibles aux citoyens et aux chercheurs des différents pays du monde en langues arabe et étrangères".