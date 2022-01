La ministre de l’Environnement, Samia Moualfi, a affirmé lundi que son département œuvrait à la concrétisation d’une stratégie visant à promouvoir l’investissement dans l’économie circulaire.

S'exprimant lors d’une visite de travail dans cette wilaya, la ministre a indiqué que la démarche s'inscrit dans le cadre du programme du Gouvernement appelant à s’orienter vers la création de ressources alternatives aux hydrocarbures, à travers l’exploitation des opportunités d’investissement dans le domaine de l’économie circulaire et de l’économie verte.

Les structures du ministère de l’Environnement ont pris à leur charge la concrétisation des objectifs du programme de promotion technique de ce type de projets, à travers l’encouragement des jeunes à investir dans ce créneau productif et contribuer à la dynamique de l’économie nationale, a-t-elle déclaré.

Mme Moualfi a mis l’accent, dans une première phase, sur l’encouragement des jeunes à monter des micro-entreprises spécialisées dans l’économie circulaire et dans le recyclage de déchets ménagers, ces derniers s’étant transformés de source de pollution à une véritable ressource exploitable dans la diversification des segments de l’économie nationale.

Et d’ajouter : " Pour la réalisation d’investissements techniques conformes aux standards requis, le ministère de tutelle a mis à la disposition des parties intéressées des modes de formation professionnelle au niveau de l’Institut national des formations à l’environnement, notamment dans le domaine du recyclage des déchets ménagers et de l’économie circulaire, les habilitant ainsi à monter leurs propres entreprises".

Les services du ministère d l’Environnement s’attèlent, en outre, à l’accompagnement des porteurs de projets, à travers une batterie de mesures administratives de facilitation, la levée des entraves bureaucratiques et la création de zones d’activités pour les jeunes porteurs de projets environnementaux, a encore fait savoir Mme Moualfi.

La ministre de l’Environnement a visité lors de sa tournée de travail une exposition de clubs verts, de startup et d’entités activant dans le domaine des industries de transformation, regroupant 25 exposants, avant de lancer une session de formation dans le recyclage de déchets ménagers et l’économie circulaire au profit d’une vingtaine de jeunes.

Elle a aussi présidé une cérémonie de signature de six (6) conventions entre des communes et l’institut national des formations à l’environnement, concernant l’énergie solaire, ainsi qu’une convention de partenariat avec la société civile pour la préservation du milieu.

La ministre a procédé aussi à une remise de titres de formation à des jeunes dans le domaine de l’énergie solaire, ainsi que des crédits et des exonérations fiscales à des jeunes porteurs de microprojets via le dispositif de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE).

Poursuivant sa visite de travail, elle a inspecté le Centre d’enfouissement technique d’Oued El-Allenda, dont elle s’est enquise des modes et conditions de fonctionnement, avant d’appeler à encourager l’investissement dans le recyclage des déchets ménagers.

Au terme de sa visite dans la wilaya, la ministre de l’Environnement a tenu une séance de travail à la Maison de la culture "Mohamed Lamine Lamoudi" à El-Oued, au cours de laquelle les représentants de la société civile ont soulevé des préoccupations concernant le secteur de l’Environnement, qu’elle s’est engagée à examiner avec les différents services du ministère.