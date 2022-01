Une large campagne de vaccination anti Covid-19 au profit de la communauté universitaire d’Adrar a été lancée lundi au niveau de l’université et des cités universitaires dans la wilaya d’Adrar à l’initiative du ministère de l'Ensignement supérieur et de la Recherche scientifique en coordination avec le secteur de la Santé et de la population.

Retenue dans le cadre du programme national de la campagne de sensibilisation menée par le ministre de tutelle au niveau de 15 villes universitaires du pays, dans une première phase, dans le but de garantir une immunité collective en vaccinant le plus grand nombre de citoyens et protéger la société de cette pandémie, a souligné la représentante du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Zoubida Mahi.

Le recteur de l’université d’Adrar, Mohamed Lamine Benamar, a indiqué, de son côté, que cette campagne préventive, lancée avec le concours de partenaires sociaux, des établissements de la Santé et le Croissant-Rouge algérien, vient contribuer aux efforts déployés à l'échelle nationale pour la consolidation de la séc urité sanitaire du pays.

Le coordinateur de la campagne, Abdelkader Bakhti, a indiqué que cette initiative prévoit également une journée d’étude encadrée par des praticiens sur les voies de prévention de ce virus, une exposition sur les efforts déployés dans les différentes campagnes de lutte contre la pandémie, ainsi que la distribution de dépliants explicatifs au niveau des cités universitaires.